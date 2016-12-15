- Селфи на фоне русского снега, или Чем Югра притягивает туристов из Китая 2016.12.15 Просмотры: 2 Комментарии: 0 Их встретили по-сибирски радушно. За три дня представителям туроператоров из Пекина и Шанхая показали столько необычного, что разрыв шаблонов обеспечен. А это, по их признанию, как раз то, что ищут наши китайские друзья в своих путешествиях. Ниж¬невартовская туристско-транспортная корпорация «Спутник» вместе со своими югорскими коллегами давно идеально упаковали свой продукт, отлично чувствуют клиента и демонстрируют готовность № 1 к встрече долгожданных гостей из Поднебесной.
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