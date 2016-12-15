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  • № 46/874
    • (2017)

    Издается с 7 мая 1993 года

    • Авиакомпания «Ямал» запускает регулярный рейс по маршруту Москва – Нижневартовск. Об этом сообщается на сайте перевозчика. Вылет будет осуществляться из аэропорта «Домодедово». Полеты будут осуществляться каждый день.

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    Журнал “Мой. Твой. Дом”

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