- Моей младшей дочери еще нет шести лет. Но она очень гибкая, подвижная, пластичная. Когда в наш детский сад пришел тренер, чтобы отобрать спортивных девочек, ее сразу пригласили в секцию по художественной гимнастике. И еще нескольких девочек. Правда тренер сказала нам, родителям, взять справки в детской поликлинике о возможности заниматься спортом. Но в детской поликлинике нам отказались предоставить такое заключение, сославшись на закон и на то, что справки для дополнительных занятий спортом выдают только с семи лет. Правы ли они? - спрашивает жительница Нижневартовска Олеся Игоревна.